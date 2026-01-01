В Варшаве задержали украинца: сидел в аэропорту с подозрительным оборудованием

В Польше уже неделю продолжаются следственные действия в отношении 23-летнего гражданина Украины, которого задержали в аэропорту Варшавы с оборудованием для глушения радиоволн.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

По информации издания, задержание 23-летнего украинца Ильи С. произошло 26 декабря в аэропорту Варшава-Окенче, где он часами просидел в одном из кафе. У юноши обнаружили устройство для глушения радиоволн, работающее на частотах, зарезервированных для диспетчерской связи и навигации.

Задержанный не смог объяснить, зачем ему такое оборудование.

Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба официально подтвердил эти факты. Польские органы воспринимают дело как "крайне серьезное".

Юноше могут быть предъявлены обвинения по уголовному кодексу относительно действий, создающих угрозу безопасности авиадвижения.

По данным следствия – как их приводит издание, не уточняя, это данные из источников или официальных комментариев – юноша заказал себе кофе и перекус в одном из заведений в зоне, открытой для пассажиров, открыл свой ноутбук и сидел так около шести часов. Следствие предполагает, что он таким образом сидел в аэропорту не только в день задержания, но и несколько дней до того – это проверяют по записям с камер наблюдения.

По данным источников, комментировавших на условиях анонимности, украинец после задержания не смог объяснить, зачем ему "глушилка", и путался в показаниях относительно себя и своей поездки.

"Однажды он сказал, что является военным, на следующий день сказал, что он предприниматель. Также он не смог объяснить, что делал в Польше, когда он сюда прибыл и зачем", – сообщил анонимный собеседник, знакомый с расследованием.

В прокуратуре сообщили, что, по словам украинца, он на постоянной основе проживает в Канаде – это еще не подтверждено.

"Подозреваемый отрицает вину и дал показания, которые, на данном этапе расследования, не подкрепляются собранными доказательствами", – отметил Петр Скиба.

27 декабря подали ходатайство о мере пресечения в виде ареста, суд согласовал арест на один месяц.

По информации издания, в следствии сейчас допускают разные сценарии – что юноша собирался навредить системам аэропорта, что он мог шпионить, или же просто чудак, который не имел недобрых намерений. Для выяснения обстоятельств исследуют его ноутбук, мобильный телефон и изъятую "глушилку". В частности, должны выяснить, это примитивное устройство, которое легко приобрести на рынке, или что-то сложнее, и что можно было делать с его помощью.

Учитывая серьезность ситуации, к расследованию могут привлечь Агентство внутренней безопасности Польши.

Также в конце декабря в Польше задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники.

Кроме того, обнаружили повреждения железнодорожного пути в центральной части Польши.