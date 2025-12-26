У центральній Польщі виявили пошкодження залізничної колії

В Опольському воєводстві, що в центральній Польщі, виявили відсутню частину рейки на залізничній колії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Польська поліція повідомила про виявлення відсутньої частини рейки на залізничній лінії №137 між населеними пунктами Славєнцице і Рудзінець Опольського воєводства.

Правоохоронці додали, що про пошкодження в післяобідній час повідомили співробітники Служби охорони залізниці Польщі. Після повідомлення на місце прибули співробітники поліції та Центрального слідчого бюро поліції.

Про цю справу також було повідомлено Агентство внутрішньої безпеки, додали правоохоронці.

"Присутні на місці під час огляду фахівці PKP (Польські державні залізниці. – Ред.) попередньо встановили, що пошкодження могло виникнути внаслідок дуже низької температури повітря", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що кожна така подія розглядається службами "дуже серйозно".

Наприкінці листопада Національна прокуратура Польщі повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь іноземної держави проти двох громадян України і трьох – Білорусі.

Нагадаємо, у жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

Також Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт чоловіків, яких підозрюють у диверсіях на залізниці і які наразі перебувають у Білорусі.