Зеленський поговорив з президентом Кіпру, який почав головування у Раді ЄС

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з кіпрським колегою Нікосом Христодулідісом у перший день головування Кіпру у Раді ЄС.

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський привітав Христодулідіса з початком головування його країни в Раді ЄС.

"Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування. Членство України у Європейському Союзі – це одна з гарантій безпеки для нас, і ми зі свого боку завжди робимо все необхідне", – заявив Зеленський.

Під час розмови він поділився свіжими деталями контактів з американськими партнерами та про ситуацію в дипломатії загалом.

"Робота для досягнення миру триває фактично цілодобово, тут не може бути жодних пауз", – наголосив президент.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

Кіпрське головування, пообіцяв Христодулідіс, буде сприяти швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Він також розповідав, що планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу.