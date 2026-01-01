Зеленский поговорил с президентом Кипра, который начал председательство в Совете ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом в первый день председательства Кипра в Совете ЕС.

Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский поздравил Христодулидиса с началом председательства его страны в Совете ЕС.

"Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полугода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства. Членство Украины в Европейском Союзе – это одна из гарантий безопасности для нас, и мы со своей стороны всегда делаем все необходимое", – заявил Зеленский.

Во время разговора он поделился свежими подробностями контактов с американскими партнерами и о ситуации в дипломатии в целом.

"Работа по достижению мира продолжается фактически круглосуточно, здесь не может быть никаких пауз", – подчеркнул президент.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.

Кипрское председательство, пообещал Христодулидис, будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карты" для достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году.

Он также рассказал, что планирует "решительно содействовать" расширению Евросоюза.