У Стамбулі понад пів мільйона людей вийшли на пропалестинську демонстрацію

Понад 520 000 людей вийшли на мітинг у Стамбулі в четвер, щоб привернути увагу до тяжкого становища палестинців у Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Масова явка в холодну погоду та в день Нового року стала ще одним знаком незмінної підтримки Туреччиною палестинців.

Це був третій такий мітинг, який проводився щороку в день Нового року з 2024 року.

Туреччина є найзапеклішим критиком дій Ізраїлю на палестинських територіях і розірвала відносини з Тель-Авівом після початку конфлікту. З 2023 року люди різних політичних переконань проводять мітинги по всій країні на знак протесту проти Ізраїлю.

Ібрагім Бесінчі, голова Турецької молодіжної фундації (TÜGVA), однієї з основних громадських організацій, що сприяють платформі National Will Platform, яка організувала мітинг у четвер, привітав учасників, які представляють "шановану націю, що виступає проти геноциду".

Мітинг, що проходив під гаслом "Ми не будемо боятися, ми не будемо мовчати, ми не забудемо Палестину", був організований Альянсом гуманності та Національною платформою волі, які об'єднали близько 400 громадських організацій. Він також був присвячений трьом поліцейським, які загинули на початку цього тижня під час нападу ІДІЛ на північному заході Туреччини.

У листопаді пропалестинські активісти розмалювали фасад будівлі федеральної канцелярії Німеччини, після чого були затримані.

На початку грудня пропозиція перейменувати парк у Дубліні, названий на честь колишнього президента Ізраїлю, викликала бурхливу реакцію, а головний рабин Ірландії заявив, що це буде "ганебним стиранням" єврейської історії країни.