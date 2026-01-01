В Стамбуле более полумиллиона человек вышли на пропалестинскую демонстрацию

Более 520 000 человек вышли на митинг в Стамбуле в четверг, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению палестинцев в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Массовая явка в холодную погоду и в день Нового года стала еще одним знаком неизменной поддержки Турцией палестинцев.

Это был третий такой митинг, который проводился ежегодно в день Нового года с 2024 года.

Турция является самым ярым критиком действий Израиля на палестинских территориях и разорвала отношения с Тель-Авивом после начала конфликта. С 2023 года люди разных политических убеждений проводят митинги по всей стране в знак протеста против Израиля.

Ибрагим Бесинчи, председатель Турецкой молодежной фундации (TÜGVA), одной из основных общественных организаций, способствующих платформе National Will Platform, которая организовала митинг в четверг, приветствовал участников, представляющих "уважаемую нацию, выступающую против геноцида".

Митинг, проходивший под лозунгом "Мы не будем бояться, мы не будем молчать, мы не забудем Палестину", был организован Альянсом гуманности и Национальной платформой воли, которые объединили около 400 общественных организаций. Он также был посвящен трем полицейским, погибшим в начале этой недели во время нападения ИГИЛ на северо-западе Турции.

