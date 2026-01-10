Кожен п’ятий житель Німеччини замислювався про еміграцію

Кожен п'ятий житель Німеччини заявляє, що розглядав можливість покинути країну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить дослідження центру DeZIM, дані якого наводить DPA.

Опитування, проведене Німецьким центром досліджень інтеграції та міграції (DeZIM), показало, що 21% респондентів заявляють про наміри емігрувати. Серед німців без міграційного минулого цей показник становив 17%. Ті, хто сам іммігрував до Німеччини, удвічі частіше розглядали можливість виїзду (34%).

Найпоширенішою мотивацією була надія на краще життя, яку назвала приблизно половина тих, хто розглядав можливість виїзду. Люди з міграційним походженням також часто згадували про випадки дискримінації.

Однак конкретні плани еміграції є рідкісними: лише 2% мали намір переїхати за кордон протягом року.

За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році Німеччину покинули 1,2 мільйона людей.

У дослідженні зазначається, що в публічних дебатах про імміграцію часто не враховується той факт, що люди регулярно залишають Німеччину, а ця тенденція має наслідки для демографічних змін і дефіциту робочої сили в країні.

Найбільше про еміграцію замислювалися люди, які мають родинні зв'язки з Туреччиною, Близьким Сходом та північчю Африки (39%), за ними йшли іммігранти з країн колишнього Радянського Союзу (31%) та країн ЄС (28%).

Дослідники опитали 2933 особи в період з літа 2024 року до літа 2025 року, п'ять разів запитуючи кожного учасника, щоб відстежити коливання.

Нагадаємо, у 2025 році Німеччина зафіксувала значне зниження кількості незаконних перетинів кордону.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю. Це тимчасові заходи, спрямовані на зменшення нелегальної міграції.