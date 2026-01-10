Каждый пятый житель Германии задумывался об эмиграции
Каждый пятый житель Германии заявляет, что рассматривал возможность покинуть страну.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует исследование центра DeZIM, данные которого приводит DPA.
Опрос, проведенный Немецким центром исследований интеграции и миграции (DeZIM), показал, что 21% респондентов заявляют о намерении эмигрировать. Среди немцев без миграционного прошлого этот показатель составил 17%. Те, кто сам иммигрировал в Германию, в два раза чаще рассматривали возможность выезда (34%).
Самой распространенной мотивацией была надежда на лучшую жизнь, которую назвала примерно половина тех, кто рассматривал возможность выезда. Люди с миграционным происхождением также часто упоминали о случаях дискриминации.
Однако конкретные планы эмиграции являются редкими: только 2% намеревались переехать за границу в течение года.
По данным Федерального статистического управления, в 2024 году Германию покинули 1,2 миллиона человек.
В исследовании отмечается, что в публичных дебатах об иммиграции часто не учитывается тот факт, что люди регулярно покидают Германию, а эта тенденция имеет последствия для демографических изменений и дефицита рабочей силы в стране.
Больше всего об эмиграции задумывались люди, имеющие родственные связи с Турцией, Ближним Востоком и севером Африки (39%), за ними следовали иммигранты из стран бывшего Советского Союза (31%) и стран ЕС (28%).
Исследователи опросили 2933 человека в период с лета 2024 года до лета 2025 года, пять раз опрашивая каждого участника, чтобы отследить колебания.
Напомним, в 2025 году Германия зафиксировала значительное снижение количества незаконных пересечений границы.
В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля. Это временные меры, направленные на уменьшение нелегальной миграции.