Німеччина зафіксувала значне зниження кількості незаконних перетинів кордону

У 2025 році Німеччина зафіксувала понад 62 тисячі випадків незаконного перетину своїх сухопутних, повітряних і морських кордонів, що на 25% менше, ніж у попередньому році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Die Welt, посилаючись на дані поліції.

Згідно з даними, за останні два роки кількість незаконних перетинів кордону зменшилася більш ніж на 50%.

У 2024 році було зареєстровано 83 572 незаконних в'їзди, тоді як у 2023 році федеральна поліція зафіксувала 127 549. У деякі місяці офіцери затримували понад 20 тисяч осіб. У грудні ця цифра була трохи менше за 4600.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю.

Тимчасові заходи, спрямовані на зменшення нелегальної міграції, вже двічі продовжувалися.

Дані показують, що за 15 місяців з того часу на кордоні було повернуто десятки тисяч людей і затримано майже 2000 контрабандистів.

