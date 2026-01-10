Укр Рус Eng

Медведєв опублікував відео з "Орєшніком", пригрозивши країнам Європи

Новини — Субота, 10 січня 2026, 13:30 — Христина Бондарєва

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Відео було опубліковане в Х, повідомляє "Європейська правда".

Медведєв повторив давню позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на території України.

"Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Макрон. – Ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте", – написав Медведєв.

Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети "Орєшнік" на Львівщині.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

В МЗС Росії заявили у відповідь, що РФ розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні бойові цілі".

Між тим, ЗМІ дізналися деталі розмови Макрона з парламентарями про 6 тисяч військових для України.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну

