Медведєв опублікував відео з "Орєшніком", пригрозивши країнам Європи

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Відео було опубліковане в Х, повідомляє "Європейська правда".

Медведєв повторив давню позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на території України.

"Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Макрон. – Ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте", – написав Медведєв.

Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети "Орєшнік" на Львівщині.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

В МЗС Росії заявили у відповідь, що РФ розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні бойові цілі".

Між тим, ЗМІ дізналися деталі розмови Макрона з парламентарями про 6 тисяч військових для України.

