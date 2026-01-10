Медведев опубликовал видео с "Орешником", пригрозив странам Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал видео с баллистической ракетой "Орешник", пригрозив европейским странам, которые готовы разместить свои войска в Украине после достижения мирного соглашения.

Видео было опубликовано в Х, сообщает "Европейская правда".

Медведев повторил давнюю позицию России о том, что она не примет войск ни одной страны НАТО на территории Украины.

"Европейские недоумки у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз повторялось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Микрон (президент Макрон. – Ред.) продолжает распространять эту жалкую чепуху. Ну, тогда давайте. Вот что вы получите", – написал Медведев.

Он проиллюстрировал свою угрозу видеозаписью с камеры наблюдения, зафиксировавшей прилет ракеты "Орешник" на Львовщине.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

В МИД России заявили в ответ, что РФ будет рассматривать размещенных в Украине военных стран Запада как "законные боевые цели".

Между тем, СМИ узнали детали разговора Макрона с парламентариями о 6 тысячах военных для Украины.

Читайте подробную статью на эту тему: Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину