Росія заявила, що війська Заходу в Україні стануть "законними бойовими цілями"

В МЗС Росії заявили, що декларація "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України вкрай далека від мирного врегулювання, і РФ розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні бойові цілі".

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

6 січня в Парижі учасники "коаліції рішучих" підписали декларацію про гарантії безпеки. За словами Захарової, "документ вийшов вкрай далеким від мирного врегулювання".

"Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту", – сказала представниця російського міністерства.

Вона заявила, що розміщення в Україні військ і військових об'єктів Заходу буде розглядатися як інтервенція, що несе загрозу безпеці, а підрозділи і військові об'єкти Заходу в Україні будуть розглядатися як законні бойові цілі.

Захарова додала, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню.





