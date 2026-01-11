Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна

Міністр оборони Британії Джон Гілі допустив викрадення Владіміра Путіна для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це він заявив виданню Kyiv Independent під час візиту до Києва у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Гілі сказав, що, маючи можливість викрасти будь-якого світового лідера, він "взяв би пів варту Путіна і притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини".

За його словами, воєнні злочини РФ включають "те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України", а також "викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені".

Вказуючи на пошкоджену дроном київську будівлю за його спиною, Гілі сказав, що вона "розповідає все, що потрібно знати про президента Путіна і його рішучість не тільки вести війну проти України, але й націлюватися на цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими".

"Цього чоловіка потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент", – додав він.

Президент США Дональд Трамп не вважає, що йому доведеться віддавати наказ про захоплення лідера РФ Владіміра Путіна, оскільки, на його думку, війну в Україні вдасться врегулювати.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".