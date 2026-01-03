Трамп: я не в захваті від Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не в захваті від Владіміра Путіна, але прагне зупинити війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.

"Я не в захваті від Путіна, він вбиває багато людей", – сказав американський президент.

Трамп заявив, що врегулював вісім воєн з чвертю, пояснивши, що під чвертю має на увазі конфлікт Тайланду і Камбоджі. Він повторив свої попередні заявив про те, що очікував, що російсько-українська війна буде однією з найлегших для врегулювання.

"Але це не так. Вони обидві зробили доволі погані речі", – зазначив Трамп.

Він знову згадав, що у війні гине багато "молодих солдатів", а також, що люди гинуть у Києві і інших містах "у значно менших кількостях" – "але їх жорстоко вбивають".

Згадавши про свого спецпосланця Стіва Віткоффа, Трамп заявив: "Гадаю, ми робимо прогрес".

"Я успаддкував цю війну. Це війна Джо Байдена, Зеленського і Путіна. Я застав цю ситуацію в стані безладу... Минулої ночі я був свідком блискучої операції. І якби такі генерали були залучені у цю війну, вона б не протривала довго" – сказав Трамп.

"Ця війна стала кривавою ванною і ми хочемо її зупинити", – додав він.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США у Мар-а-Лаго в неділю Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з засобами для ППО.

Крім того, Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого дому прилетів літаком безпосередньо в Україну.