Трамп відповів, чи готовий схопити Путіна, як Мадуро

Президент США Дональд Трамп не вважає, що йому доведеться віддавати наказ про захоплення лідера РФ Владіміра Путіна, оскільки, на його думку, війну в Україні вдасться врегулювати.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками нафтогазових компаній 9 січня, повідомляє "Європейська правда".

Днями президент України Володимир Зеленський запропонував провести в Росії "венесуельську операцію", і у Трампа запитали, чи готовий він затримати Владіміра Путіна так само, як це відбулося з Ніколасом Мадуро.

"Я не думаю, що це буде необхідно. Я думаю, що у нас завжди були... Я завжди мав з ним чудові стосунки", – сказав президент США, додавши, що зараз він "дуже розчарований".

Попри це, він висловив переконання, що "ми врешті-решт врегулюємо це питання".

"Я хотів би, щоб ми зробили це швидше, тому що багато людей гине", – додав президент США.

За даними ЗМІ, Трамп все більше розчаровується у Владімірі Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".