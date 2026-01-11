Министр обороны Британии не против похитить Путина

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил похищение Владимира Путина для его привлечения к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом он заявил изданию Kyiv Independent во время визита в Киев в пятницу, пишет "Европейская правда".

Хили сказал, что, имея возможность похитить любого мирового лидера, он "взял бы половину охраны Путина и привлек бы его к ответственности за военные преступления".

По его словам, военные преступления РФ включают "то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину", а также "похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене".

Указывая на поврежденное дроном киевское здание за его спиной, Гилли сказал, что оно "рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и нацеливаться на гражданских лиц, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят в середине зимы".

"Этого человека нужно остановить. Эту войну нужно остановить. И наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется отдавать приказ о захвате лидера РФ Владимира Путина, поскольку, по его мнению, войну в Украине удастся урегулировать.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".