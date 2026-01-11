Глава МВС Німеччини хоче боротися із лівими екстремістами після масштабного блекауту

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт після атаки ультралівих на електромережу столиці країни оголосив про вжиття більш жорстких заходів проти екстремістів.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Добріндт наголосив, що безпека є його пріоритетом.

"Ми будемо боротися – ми не залишимо поле бою лівим екстремістам і кліматичним екстремістам", – наголосив німецький міністр.

За його словами, окрім збільшення чисельності персоналу розвідувальних служб, пакет заходів передбачає насамперед розширення цифрових повноважень, щоб краще висвітлювати ситуацію та швидше відстежувати цифрові сліди.

Водночас конкретних цифр та деталей він не навів.

Після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф у суботу вранці на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

Також зазначимо, що мер Берліна Кай Вегнер відмовився просити вибачення за те, що грав у теніс у перший день масштабного відключення електроенергії на південному заході Берліна, що викликало шквал обурення.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів.