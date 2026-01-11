Глава МВД Германии хочет бороться с левыми экстремистами после масштабного блэкаута

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт после атаки ультралевых на электросеть столицы страны объявил о принятии более жестких мер против экстремистов.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Добриндт подчеркнул, что безопасность является его приоритетом.

"Мы будем бороться – мы не оставим поле боя левым экстремистам и климатическим экстремистам", – подчеркнул немецкий министр.

По его словам, кроме увеличения численности персонала разведывательных служб, пакет мер предусматривает прежде всего расширение цифровых полномочий, чтобы лучше освещать ситуацию и быстрее отслеживать цифровые следы.

В то же время конкретных цифр и деталей он не привел.

После поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф в субботу утром на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В целом около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

Также отметим, что мэр Берлина Кай Вегнер отказался просить прощения за то, что играл в теннис в первый день масштабного отключения электроэнергии на юго-западе Берлина, что вызвало шквал возмущения.

