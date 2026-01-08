Мер Берліна відмовився перепросити за гру в теніс у перший день блекауту

Мер Берліна Кай Вегнер відмовився просити вибачення за те, що грав у теніс у перший день масштабного відключення електроенергії на південному заході Берліна, що викликало шквал обурення.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як відомо, після того, як спершу ЗМІ повідомили про гру мера у теніс, коли мешканці міста вже мерзли під час відключення світла, Вегнер підтвердив ці дані. З Вегнером у теніс грала його партнерка, сенаторка з питань освіти Катаріна Гюнтер-Вюнш.

Ця новина викликала бурхливу критику. "Альтернатива для Німеччини" та Вільна демократична партія зажадали відставки Вегнера, а "Ліві", "Зелені", а також Штеффен Крах з коаліційної Соціал-демократичної партії різко його розкритикували.

"Немає причин просити вибачення, коли ти закінчуєш кризу на півтора дня раніше. Хочу повторити: кризове управління спрацювало. Ми впоралися добре", – заявив Вегнер на критику.

Також він зазначив, що грав у теніс, бо йому "було потрібно відволіктися".

"Того дня для мене було важливо займатися спортом протягом години. Мені потрібно було відволіктися. Мені потрібно було розслабитися. Мені потрібно було зібратися з думками та впорядкувати їх", – сказав мер столиці.

Вегнер зазначив, що не розповідав про це раніше, адже зосередився на тому, як швидше подолати кризу і повернути людям електроенергію та опалення.

"Я був у тунелі. Я хотів швидко покінчити з цією кризою. Для мене особисто, мабуть, було б краще, якби я був там і зробив кілька фотографій. Але чи допомогло б це комусь із постраждалих? Я так не думаю", – додав мер Берліна.

Після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф у суботу вранці на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів.