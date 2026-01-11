В аеропорту столиці Норвегії закривали злітно-посадкову смугу через дрон

Головний аеропорт столиці Норвегії у неділю, 11 січня, на короткий час закрив одну зі своїх двох злітно-посадкових смуг після виявлення в цьому районі безпілотного літального апарата.

Про це повідомив оператор Avinor, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в Осло. Одну злітно-посадкову смугу закрили на близько 20 хвилин через "невеликий хобі-дрон".

Після цього регулярний рух був відновлений.

Зазначимо, на початку жовтня у Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів була порушена робота аеропорту Осло.

А наприкінці листопада рейс авіакомпанії SAS з Осло до Тромсе, що у Норвегії, довелось перенаправити через повідомлення про невідомий дрон.

У грудні писали, що у рамках нового "Плану для Норвегії", країна планує реалізувати нові заходи для боротьби із загрозою, яку становлять дрони та незаконні польоти дронів.