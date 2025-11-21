У Норвегії дрон, запущений з човна, зірвав посадку літака

Рейс авіакомпанії SAS із Осло до Тромсе, що у Норвегії, у пʼятницю вранці довелось перенаправити через повідомлення про невідомий дрон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Інцидент стався незадовго до опівдня у п'ятницю. Через безпілотник на деякий час було закрито весь трафік в аеропорту Тромсе, і літак з Осло не зміг приземлитись.

Система спостереження аеропорту виявила, що безпілотник запустили з човна за кілька кілометрів.

"Ми поговорили з тим, хто, судячи з усього, був норвезьким гідом. Йому було наказано негайно приземлити дрон", – повідомив NRK директор аеропорту Тромсе Івар Хельсінг Шрьоен.

"Гід підтвердив, що у нього в повітрі був дрон, але вважав, що він перебуває поза забороненою зоною, що не відповідало дійсності", – додав Шрьоен.

Поліція підтвердила інцидент у коментарі NRK. Там сказали, що дрон пілотував громадянин Данії, якому виписали штраф. Також конфіскували його дрон.

Нагадаємо, в останні місяці в європейських країнах усе частіше повідомляють про випадки, коли підозрілі дрони порушують роботу аеропортів.

15 листопада поряд із Вільнюським аеропортом літав дрон, його власника затримали.

Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж призупиняв роботу через невідомий безпілотник.