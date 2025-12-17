Норвегія розширює боротьбу із незаконними польотами дронів

У рамках нового "Плану для Норвегії", країна планує реалізувати нові заходи для боротьби із загрозою, яку становлять дрони та незаконні польоти дронів.

Про це повідомило Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії, пише "Європейська правда".

Норвезький уряд представив новий план, в якому викладено найважливіші цілі та пріоритети на найближчі роки. Уряд прагне посилити здатність протистояти загрозам у майбутньому, а незаконні польоти дронів є частиною цієї картини.

Відтак Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії створює національний центр експертизи з протидії незаконним польотам дронів у складі поліції.

Центр, який буде створено в поліцейському центрі реагування на надзвичайні ситуації, стане спільною платформою для обміну знаннями, порадами та інформацією про заходи щодо зменшення ризиків, пов'язаних з незаконними польотами дронів.

Очікується, що поліція очолить цю роботу, але до участі будуть запрошені відповідні організації, що мають досвід і знання в галузі польотів дронів.

"Немає сумнівів, що Норвегія зіштовхується із найсерйознішою ситуацією в галузі безпеки з часів Другої світової війни. Ми та наші союзники наражаємося на складні засоби нападу, і боротьба з цим є пріоритетом для уряду", – сказав міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен.

За його словами, хоча більшість випадків незаконного польоту дронів у Норвегії пов'язані з безвідповідальним використанням їх як хобі в заборонених зонах – країна не може "недооцінювати ризик того, що дрони можуть бути використані для незаконного збору розвідданих, саботажу та іншої злочинної діяльності".

"Уряд серйозно ставиться до таких загроз і активно працює над протидією незаконному польоту дронів та пов'язаним з ним загрозам", – наголосив він.

Також Аас-Хансен пообіцяв збільшити бюджет поліції приблизно на 30 млн норвезьких крон (близько $3 млн) для інвестицій в обладнання для боротьби з незаконною діяльністю дронів.

Міністерство транспорту та комунікацій, за погодженням з Міністерством юстиції та громадської безпеки, також вивчить питання про те, чи слід надати Управлінню цивільної авіації повноваження накладати штрафи у вигляді спрощених штрафів за менш серйозні порушення правил польотів дронів.

Зазначимо, на початку жовтня у Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів була порушена робота аеропорту Осло.

А наприкінці листопада рейс авіакомпанії SAS з Осло до Тромсе, що у Норвегії, довелось перенаправити через повідомлення про невідомий дрон.