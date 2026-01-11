В аэропорту столицы Норвегии закрывали взлетно-посадочную полосу из-за дрона
Главный аэропорт столицы Норвегии в воскресенье, 11 января, на короткое время закрыл одну из своих двух взлетно-посадочных полос после обнаружения в этом районе беспилотного летательного аппарата.
Об этом сообщил оператор Avinor, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в Осло. Одну взлетно-посадочную полосу закрыли на около 20 минут из-за "небольшого хоби-дрона".
После этого регулярное движение было возобновлено.
Отметим, в начале октября в Норвегии из-за информации о появлении неизвестных дронов была нарушена работа аэропорта Осло.
А в конце ноября рейс авиакомпании SAS из Осло в Тромсё, что в Норвегии, пришлось перенаправить из-за сообщения о неизвестном дроне.
В декабре писали, что в рамках нового "Плана для Норвегии" страна планирует реализовать новые меры для борьбы с угрозой, которую представляют дроны и незаконные полеты дронов.