Чеські "Автомобілісти" хочуть вживати заходів задля призначення одіозного кандидата у міністри

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що партія "Автомобілісти" "буде вживати подальших заходів" у суперечці з президентом Петром Павелом щодо призначення скандального кандидата у міністри, представника партії Філіпа Турека.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

"Автомобілісти" вже виключили можливість подачі позову про компетенцію в минулому. У неділю, 11 січня, мацінка не уточнив, про які саме заходи йде мова.

"Ми вживемо заходів, які, як уже було сказано раніше, будуть сигналом, і ми спробуємо поставити президента в конституційну ситуацію, в якій він зрозуміє, що його боротьба за Міністерство охорони навколишнього середовища не має великого сенсу", – заявив Мацінка.

Глава МЗС країни продовжує наполягати, що Турек повинен бути міністром охорони навколишнього середовища, а також наголосив, що готує для нього кабінет у Міністерстві охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, Філіп Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Президент Павел після особистої зустрічі з Туреком сказав, що пояснення цих скандальних вчинків і заяв його не переконали.

Також Павел пояснив, чому проти призначення Турека. Він заявив, що Турек "неодноразово демонстрував недостатню повагу до правового ладу Чехії", а кількість та повторюваний характер таких вчинків вказують, що це не якісь разові ексцеси.