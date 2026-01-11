Чешские "Автомобилисты" хотят принять меры для назначения одиозного кандидата в министры

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что партия "Автомобилисты" "будет принимать дальнейшие меры" в споре с президентом Петром Павелом по поводу назначения скандального кандидата в министры, представителя партии Филиппа Турека.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

"Автомобилисты" уже исключили возможность подачи иска о компетенции в прошлом. В воскресенье, 11 января, Мацинка не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

"Мы примем меры, которые, как уже было сказано ранее, будут сигналом, и мы попробуем поставить президента в конституционную ситуацию, в которой он поймет, что его борьба за Министерство охраны окружающей среды не имеет большого смысла", – заявил Мацинка.

Глава МИД страны продолжает настаивать, что Турек должен быть министром охраны окружающей среды, а также подчеркнул, что готовит для него кабинет в Министерстве охраны окружающей среды.

Напомним, Филип Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Президент Павел после личной встречи с Туреком сказал, что объяснения этих скандальных поступков и заявлений его не убедили.

Также Павел объяснил, почему он против назначения Турека. Он заявил, что Турек "неоднократно демонстрировал недостаточное уважение к правовому порядку Чехии", а количество и повторяющийся характер таких поступков указывают, что это не какие-то разовые эксцессы.