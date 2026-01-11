На півночі Фінляндії застрягли тисячі туристів через сильні морози

Тисячі туристів у неділю, 11 січня, застрягли на півночі Фінляндії після того, як рейси в аеропорту Кіттіля були скасовані через сильний мороз.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Температура в аеропорту в неділю вранці впала до – 37°C після декількох днів подібної холодної погоди, що ускладнило розморожування літаків та інші операції.

Очікується, що сильні морози в Кіттіля, що розташована у фінській Лапландії в малонаселеному північному регіоні, триватимуть і в понеділок, 12 січня, коли Фінляндський метеорологічний інститут прогнозує температуру майже – 40 °C.

Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

У суботу, 10 січня, у більшій частині Німеччини через наслідки шторму "Еллі" з великою кількістю снігу та вітром не могли відновити рух поїздів далекого сполучення.

А 11 січня у польському аеропорту Гданська спостерігалися значні перебої в роботі через сильний снігопад.