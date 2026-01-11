На севере Финляндии застряли тысячи туристов из-за сильных морозов

Тысячи туристов в воскресенье, 11 января, застряли на севере Финляндии после того, как рейсы в аэропорту Киттиля были отменены из-за сильного мороза.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Температура в аэропорту в воскресенье утром упала до – 37°C после нескольких дней подобной холодной погоды, что затруднило размораживание самолетов и другие операции.

Ожидается, что сильные морозы в Киттиля, расположенном в финской Лапландии в малонаселенном северном регионе, продлятся и в понедельник, 12 января, когда Финляндский метеорологический институт прогнозирует температуру почти – 40 °C.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

В субботу, 10 января, в большей части Германии из-за последствий шторма "Элли" с большим количеством снега и ветром не могли восстановить движение поездов дальнего следования.

А 11 января в польском аэропорту Гданьска наблюдались значительные перебои в работе из-за сильного снегопада.