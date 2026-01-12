У Данії кажуть про "доленосний момент" для себе через зазіхання США на Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про "доленосний момент" для своєї країни на тлі погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці уряду Данії наводить The Guardian.

Виступаючи на дебатах лідерів партій під час політичного мітингу в неділю, Фредеріксен заявила, що її країна перебуває "на роздоріжжі".

"Ми знаходимося на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому що якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться", – підкреслила вона.

Фредеріксен сказала, що не обговорювала з Трампом питання Гренландії з часу телефонної розмови рік тому.

Данія, за її словами, "робить все можливе, щоб наша позиція переважала в американській реальності". Водночас, наголосила прем'єрка, ця позиція повинна "залишатися непохитною" у питанні Гренландії.

Дональд Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.