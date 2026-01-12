В Дании говорят о "судьбоносном моменте" для себя из-за посягательств США на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о "судьбоносном моменте" для своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Дании приводит The Guardian.

Выступая на дебатах лидеров партий во время политического митинга в воскресенье, Фредериксен заявила, что ее страна находится "на перепутье".

"Мы находимся на перепутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, потому что если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества в рамках НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", – подчеркнула она.

Фредериксен сказала, что не обсуждала с Трампом вопрос Гренландии со времени телефонного разговора год назад.

Дания, по ее словам, "делает все возможное, чтобы наша позиция преобладала в американской реальности". В то же время, подчеркнула премьер, эта позиция должна "оставаться непоколебимой" в вопросе Гренландии.

Дональд Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

