В уряді Польщі відреагували на отримання ексміністром притулку в Угорщині

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик жорстко висловився про отримання скандальним ексміністром юстиції Збігневом Зьобро політичного притулку в Угорщині.

Заяву польського урядовця наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Томчик, дії Зьобро "вкрай деморалізують всю судову систему".

"Колишній міністр юстиції, який уникає відповідальності за свої вчинки, втікши до країни, де править Віктор Орбан, друг Владіміра Путіна – тут все зрозуміло. Думаю, що навіть для виборців "ПіС", – сказав він.

Томчик заявив, що має припущення, хто є третьою особою, крім Збігнева Зьобро та Марчина Романовського (ексзаступник міністра юстиції), хто отримав притулок в Угорщині.

Однак, як зазначив заступник міністра, він вирішив "залишити це для себе".

"А пани Зьобро і Романовський – це двоє людей, які, як я пам'ятаю, на пресконференції сказали, що ніхто не втече від правосуддя, кожен повинен постати перед ним", – додав він.

Раніше стало відомо, що Зьобро, проти якого висунуто 26 звинувачень в Польщі, отримав політичний притулок в Угорщині.

За даними ЗМІ, незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена не називали.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.