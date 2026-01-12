В правительстве Польши отреагировали на получение экс-министром убежища в Венгрии

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик жестко высказался о получении скандальным экс-министром юстиции Збигневом Зёбро политического убежища в Венгрии.

Заявление польского чиновника приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Томчик, действия Зёбро "крайне деморализуют всю судебную систему".

"Бывший министр юстиции, который избегает ответственности за свои поступки, сбежав в страну, где правит Виктор Орбан, друг Владимира Путина – тут все ясно. Думаю, что даже для избирателей "ПиС", – сказал он.

Томчик заявил, что у него есть предположение, кто является третьим лицом, кроме Збигнева Зёбро и Марчина Романовского (экс-замминистра юстиции), получившим убежище в Венгрии.

Однако, как отметил заместитель министра, он решил "оставить это для себя".

"А господа Зёбро и Романовский – это два человека, которые, как я помню, на пресс-конференции сказали, что никто не уйдет от правосудия, каждый должен предстать перед ним", – добавил он.

Ранее стало известно, что Зёбро, против которого выдвинуто 26 обвинений в Польше, получил политическое убежище в Венгрии.

По данным СМИ, незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.

В МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.