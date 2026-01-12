Rheinmetall передасть Україні бойові машини Lynx

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що вже на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву компанії.

Відповідний контракт було підписано в грудні 2025 року. Точна його сума не розголошується, однак в Rheinmetall зазначили, що вона є "двозначною в мільйонах євро".

Вибір на користь Lynx KF41 зробили після всебічних випробувань бойової машини нового покоління. Бойові машини будуть оснащені двомісною баштою Lance і матимуть конфігурацію, адаптовану до потреб країни.

Наступним кроком планується закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні.

"Ми вдячні за довіру, яку нам виявляє Україна. Ми також дякуємо уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", – сказав голова правління Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Серія бойових машин Lynx KF41 була розроблена з урахуванням сучасних і майбутніх вимог.

У жовтні 2025 року Rheinmetall оголосив про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Skyranger 35, які будуть профінансовані за кошти, отримані від заморожених активів Росії.

А в грудні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.