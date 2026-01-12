Rheinmetall передаст Украине боевые машины Lynx

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил, что уже в начале 2026 года Украина должна получить первые боевые машины Lynx KF41.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании.

Соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Точная его сумма не разглашается, однако в Rheinmetall отметили, что она "двузначная в миллионах евро".

Выбор в пользу Lynx KF41 был сделан после всесторонних испытаний боевой машины нового поколения. Боевые машины будут оснащены двухместной башней Lance и будут иметь конфигурацию, адаптированную к потребностям страны.

Следующим шагом планируется закупка дополнительных партий, включая производство в Украине.

"Мы благодарны за доверие, которое нам оказывает Украина. Мы также благодарим правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – сказал председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Серия боевых машин Lynx KF41 была разработана с учетом современных и будущих требований.

В октябре 2025 года Rheinmetall объявил о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет средств, полученных от замороженных активов России.

А в декабре министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.