Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35, які будуть профінансовані за кошти, отримані від заморожених активів Росії.
Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".
Компанія повідомила, що передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.
У заяві наголосили, що системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Виробництво та інтеграція систем будуть здійснюватися компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.
"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", – сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.
Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.
Вона має дальність до 4 тисяч метрів і високий ступінь сумісності з револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Раніше ЗМІ посилаючись на обізнані джерела писали, що Міністерство оборони Німеччини замовить у оборонного концерну Rheinmetall мобільні антидронові системи Skyranger, щоб усунути прогалину в протиповітряній обороні, яка утворилась після виведення з експлуатації установок Gepard.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця 2025 року.