Науседа підозрює Росію у дезінформації щодо нового військового полігону

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підозрює Росію в сприянні поширенню дезінформації навколо планів створення нового військового навчального полігону поблизу міста Капчяместіс на півдні країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Науседа повідомив, що пізніше цього тижня відвідає цю місцевість, щоб зустрітися з жителями та відповісти на їхні побоювання, які, за його словами, здебільшого є безпідставними.

"Люди нині мають багато страхів – щодо масової вирубки лісів, вилучення земель та відсутності безпеки. Я обов’язково поїду туди, готовий до конструктивної й чесної розмови, з повагою до думок людей, намагаючись їх переконати і, передусім, спростувати брехню, яка нині ллється з усіх боків, імовірно, не без допомоги Росії", – сказав литовський президент.

Науседа наголосив, що навчальний полігон принесе регіону економічні вигоди та сприятиме розвитку території, яку він охарактеризував як відносно віддалену.

За його словами, Збройні сили Литви нині відчувають нестачу навчальних об’єктів, а регулярні навчання є необхідними для національної оборони.

"Армія, яка тричі на день їсть, спить і нічого не робить, – це не армія", – заявив литовський президент.

Нагадаємо, нещодавно спецслужби Литви схарактеризували листування російського опозиціонера Леоніда Волкова як таке, що використовується для пропаганди.

Раніше в грудні у Латвії закрили доступ до низки сайтів з російською пропагандою.