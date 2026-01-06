Спецслужба Литви про лист опозиціонера РФ: таку риторику використовують для пропаганди

Департамент державної безпеки Литви (VSD) відреагувало на висловлювання представника російської опозиції Леоніда Волкова, який проживає в країні і назвав українських солдатів та посадовців "нацистами".

Про це пише Delfi, передає "Європейська правда".

У вівторок, 6 січня, Міграційна служба Литви зв'язалася з Державною службою безпеки країни для додаткової "консультації щодо можливої загрози державній безпеці та попросила оцінити заяви іноземця, що з'явилися у відкритому доступі".

"Режими, ворожі до Литви та України, можуть використовувати подібну риторику в своїх пропагандистських цілях", – заявило Департамент державної безпеки Литви у відповідь на заяву Волкова.

Йдеться про листування між Волковим та представницею Російського добровольчого корпусу в українській армії, в якому Волков зневажливо висловлювався про командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. У листуванні Волков зрадів "смерті" Капустіна.

"У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди, помер", – написав він.

Він також назвав тодішнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова "огидним провінційним політичним технологом".

Після того як ці повідомлення були опубліковані – Волков перепросив за лист, який він назвав "емоційним і різким", і повторив, що засуджує "неонацистів".

