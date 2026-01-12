Науседа подозревает Россию в дезинформации о новом военном полигоне

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подозревает Россию в содействии распространению дезинформации вокруг планов создания нового военного учебного полигона вблизи города Капчямэстис на юге страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Науседа сообщил, что позже на этой неделе посетит эту местность, чтобы встретиться с жителями и ответить на их опасения, которые, по его словам, в основном беспочвенны.

"Люди сейчас испытывают много страхов – по поводу массовой вырубки лесов, изъятия земель и отсутствия безопасности. Я обязательно поеду туда, готов к конструктивному и честному разговору, с уважением к мнениям людей, пытаясь их убедить и, прежде всего, опровергнуть ложь, которая сейчас льется со всех сторон, вероятно, не без помощи России", – сказал литовский президент.

Науседа подчеркнул, что учебный полигон принесет региону экономические выгоды и будет способствовать развитию территории, которую он охарактеризовал как относительно отдаленную.

По его словам, Вооруженные силы Литвы сейчас испытывают нехватку учебных объектов, а регулярные учения необходимы для национальной обороны.

"Армия, которая три раза в день ест, спит и ничего не делает, – это не армия", – заявил литовский президент.

