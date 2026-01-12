Норвегія хоче використати українські перехоплювачі в NASAMS

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про плани його країни щодо співпраці з українськими виробниками зброї.

Про це він сказав під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого візиту до Києва Ейде заявив, що Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб надати Україні більше ракет, а також – над розвитком партнерства з українськими виробниками оборонної продукції.

За його словами, мета такого партнерства – інтеграції перехоплювачів або ефекторів від українських виробників у систему NASAMS.

"Щоб ми могли мати дешевшу зброю у більшому обсязі, оскільки проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими і їх мало", – пояснив Ейде.

Цього ж дня Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партнерство з Норвегією приведе до спільного виробництва в Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.