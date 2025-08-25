Зеленський розраховує на спільне з Норвегією виробництво ЗРК NASAMS в Україні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що партнерство з Норвегією приведе до спільного виробництва в Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в понеділок у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Норвегії за рішення виділити близько $700 млн на системи ППО для України.

"Вчора про це було оголошено, і це відчутно посилить захист неба. Дякую", – сказав президент.

Він уточнив, що йдеться про закупівлю систем, які в України в дефіциті.

"Системи цього типу вже врятували тисячі життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Усі партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони", – підкреслив глава держави.

Він окремо подякував Норвегії за постачання зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

"Наші військові дуже люблять якість систем NASAMS, ці системи нам також суттєво допомогли, особливо взимку. І я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво NASAMS стане можливим і в Україні", – відзначив президент.

Стьоре повідомив, що Норвегія планує виділити 85 млрд норвезьких крон (понад 7 млрд євро) на підтримку України в наступному році.

Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділяє близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.