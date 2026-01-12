Норвегия хочет использовать украинские перехватчики в NASAMS

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде рассказал о планах его страны по сотрудничеству с украинскими производителями оружия.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего визита в Киев Эйде заявил, что Норвегия интенсивно работает над тем, чтобы предоставить Украине больше ракет, а также над развитием партнерства с украинскими производителями оборонной продукции.

По его словам, цель такого партнерства – интеграция перехватчиков или эффекторов от украинских производителей в систему NASAMS.

"Чтобы мы могли иметь более дешевое оружие в большем объеме, поскольку проблема заключается в том, что типичные ракеты, которые используются сегодня, являются дорогими и их мало", – пояснил Эйде.

В этот же день Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партнерство с Норвегией приведет к совместному производству в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.