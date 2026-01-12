Президент США Дональд Трамп заявив, що у Володимира Зеленського лише один козир – Дональд Трамп, і без нього настала би "повна катастрофа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю The New York Times, транскрипт якого був опублікований 11 січня.

Президент США наполіг, що у Володимира Зеленського "не було карт" від початку повномасштабного вторгнення РФ, і, за його словами, "карт немає" і досі. "У нього немає карт. У нього не було карт з першого дня", – заявив президент США.

Він сказав, що у президента Зеленського "є тільки одна річ", і це – Дональд Трамп.

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", – заявив американський лідер.

У цьому ж інтерв’ю Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки "фактично готовий" до погодження з Трампом.