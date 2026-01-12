Трамп: у Зеленского только один козырь – Трамп, без меня будет полная катастрофа

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского только один козырь – Дональд Трамп, и без него наступила бы "полная катастрофа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The New York Times, транскрипт которого был опубликован 11 января.

Президент США настаивал, что у Владимира Зеленского "не было карт" с начала полномасштабного вторжения РФ, и, по его словам, "карт нет" и до сих пор. "У него нет карт. У него не было карт с первого дня", – заявил президент США.

Он сказал, что у президента Зеленского "есть только одна вещь", и это – Дональд Трамп.

"Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", – заявил американский лидер.

В этом же интервью Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности "фактически готов" к согласованию с Трампом.