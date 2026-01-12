Экс-премьера Грузии, бывшего соратника Иванишвили, приговорили к 5 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил с прокуратурой соглашение о признании вины, по которому его приговорили к 5 годам тюремного заключения.

Об этом сообщил портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Гарибашвили обвиняли в получении незаконных доходов в особо крупном размере.

"Прокуратура Грузии подписала процессуальное соглашение с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которому бывший премьер-министр был приговорен к 5 годам тюремного заключения за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии", – заявили в прокуратуре.

В качестве дополнительного наказания ему предписано уплатить штраф в размере 1 миллиона лари (более $370 тыс.).

"Он также будет лишен в пользу государства тех денежных средств, которые были получены в результате преступной деятельности и которые были изъяты во время обыска по месту его жительства. Ираклий Гарибашвили признает вину в совершении преступления и согласен с условиями соглашения о признании вины", – добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении соглашения о признании вины.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2021 по 2024 год и ранее, с 2013 по 2015 год, был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Гарибашвили предъявили обвинение в легализации преступных доходов в особо крупном размере, которое грозило ему лишением свободы на срок до 12 лет.

Утверждалось, что в результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США.

Гарибашвили почти всю свою карьеру проработал в компаниях Иванишвили, прежде чем войти в политику с партией "Грузинская мечта", впоследствии он перешел в оппозицию. Дело против Гарибашвили является первым случаем судебного преследования ключевого члена руководящей элиты страны.