Вищий суд Іспанії закрив розслідування масштабного блекауту, що стався навесні
Вищий суд Іспанії у понеділок, 12 січня, оголосив про закриття розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося навесні 2025 року.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Йдеться про розслідування інциденту, який стався 28 квітня – тоді близько полудня увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишився без світла.
Окреме урядове розслідування вже виключило кібератаку як причину загальнонаціонального відключення електроенергії.
Відтак у понеділок, 12 січня, у суді заявили, що слідчий суддя Хосе Луїс Калама наказав припинити розслідування.
Масштабне відключення завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.
У червні іспанський уряд оприлюднив підсумковий звіт щодо масштабного відключення електроенергії, назвавши головними винуватцями цього інциденту оператора електромережі Red Eléctrica та компанії‑виробники й остаточно відкинувши версію про кібератаку.
Водночас іспанський оператор енергомережі Redeia не погодився з висновками урядового звіту.
