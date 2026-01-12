Вищий суд Іспанії закрив розслідування масштабного блекауту, що стався навесні

Вищий суд Іспанії у понеділок, 12 січня, оголосив про закриття розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося навесні 2025 року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Йдеться про розслідування інциденту, який стався 28 квітня – тоді близько полудня увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишився без світла.

Окреме урядове розслідування вже виключило кібератаку як причину загальнонаціонального відключення електроенергії.

Відтак у понеділок, 12 січня, у суді заявили, що слідчий суддя Хосе Луїс Калама наказав припинити розслідування.

Масштабне відключення завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

У червні іспанський уряд оприлюднив підсумковий звіт щодо масштабного відключення електроенергії, назвавши головними винуватцями цього інциденту оператора електромережі Red Eléctrica та компанії‑виробники й остаточно відкинувши версію про кібератаку.

Водночас іспанський оператор енергомережі Redeia не погодився з висновками урядового звіту.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".