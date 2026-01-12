Высший суд Испании закрыл расследование произошедшего весной масштабного блэкаута

Высший суд Испании в понедельник, 12 января, объявил о закрытии расследования по масштабному отключению электроэнергии, которое произошло весной 2025 года.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Речь идет о расследовании инцидента, который произошел 28 апреля – тогда около полудня весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остался без света.

Отдельное правительственное расследование уже исключило кибератаку как причину общенационального отключения электроэнергии.

Поэтому в понедельник, 12 января, в суде заявили, что следственный судья Хосе Луис Калама приказал прекратить расследование.

Масштабное отключение нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

В июне испанское правительство обнародовало итоговый отчет по масштабному отключению электроэнергии, назвав главными виновниками этого инцидента оператора электросети Red Eléctrica и компании-производители и окончательно отвергнув версию о кибератаке.

В то же время испанский оператор энергосети Redeia не согласился с выводами правительственного отчета.

