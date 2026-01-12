У ЄС кажуть, що група з розслідування шпигунства Угорщини у Брюсселі "створена і працює"

Робоча група, яка розслідує повідомлення ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати посадовців ЄС, включно зі співробітниками Єврокомісії, вже створена та працює.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

У Єврокомісії працює робоча група, яка вивчає можливі факти дій угорської розвідки у європейських інституціях.

"Минулого року ми розглянули ці звинувачення, і ми дуже швидко дійшли висновку, що створимо групу, яка вивчатиме обставини цього звинувачення". – нагадав Уйварі.

Він повідомив, що "цю групу було створено, вона розпочала свою роботу, і ця робота триває з огляду на важливість її наслідків".

Як повідомляла "Європейська правда", у минулої осені у ЗМІ з’явилося розслідування німецьких та бельгійських журналістів про те, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, у тому числі співробітника Єврокомісії.

Угорський шпигун, за версією журналістів, працював зокрема під керівництвом чинного єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї, коли у 2015-2017 роках той працював на посаді посла Угорщини в Брюсселі, а до того з 2011 року – заступником посла.

Сам Варгеї тоді заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що йому "нічого не відомо" про ймовірні спроби уряду Віктора Орбана завербувати шпигунів у Брюсселі.

Для розслідування звинувачень Єврокомісією була створена спеціальна внутрішня група.