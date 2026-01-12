В ЕС говорят, что группа по расследованию шпионажа Венгрии в Брюсселе "создана и работает"

Рабочая группа, которая расследует сообщения СМИ о том, что агенты разведки Венгрии в Брюсселе пытались завербовать должностных лиц ЕС, включая сотрудников Еврокомиссии, уже создана и работает.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари.

В Еврокомиссии действует рабочая группа, которая изучает возможные факты действий венгерской разведки в европейских институтах.

"В прошлом году мы рассмотрели эти обвинения, и мы очень быстро пришли к выводу, что создадим группу, которая будет изучать обстоятельства этого обвинения", – напомнил Уйвари.

Он сообщил, что "эта группа была создана, она начала свою работу, и эта работа продолжается, учитывая важность ее последствий".

Как сообщала "Европейская правда", прошлой осенью в СМИ появилось расследование немецких и бельгийских журналистов о том, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников, в том числе сотрудника Еврокомиссии.

Венгерский шпион, по версии журналистов, работал в частности под руководством действующего еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархеи, когда в 2015-2017 годах тот работал в должности посла Венгрии в Брюсселе, а до того с 2011 года – заместителем посла.

Сам Вархеи тогда заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ему "ничего не известно" о вероятных попытках правительства Виктора Орбана завербовать шпионов в Брюсселе.

Для расследования обвинений Еврокомиссией была создана специальная внутренняя группа.