В Іспанії пропонують створити "коаліцію рішучих" за захист Європи

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запропонував створити "коаліцію рішучих" в рамках ЄС задля просування проєкту спільної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

На тлі операції США у Венесуелі та погроз Гренландії й Данії, глава МЗС Іспанії запропонував створити "коаліцію рішучих", яка займатиметься створенням європейської армії з місією стримування.

"Європа повинна перестати говорити та почати діяти, чітко давши зрозуміти, що вона матиме місце за столом переговорів з великими державами", – сказав міністр, додавши, що "багато" країн ЄС поділяють пропозиції Іспанії.

Альбарес наголосив, що потенційну роботу цього формату не повинні сповільнювати країни, які не бажають брати в ньому участь.

Окрім того, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав припинити "тиск" на Гренландію та сказав, що Іспанія готова зміцнювати безпеку арктичного острова.

"Якщо навколо Гренландії чи в Арктиці є елементи чи ситуації, які можуть поставити під загрозу безпеку Атлантики, я впевнений, що ми всі можемо це проаналізувати, і якщо безпеку потрібно посилити, її буде посилено", – сказав міністр.

Водночас Альбарес зазначив, що не розглядає напад США на Гренландію, навіть гіпотетично.

Нагадаємо, канцлер Німеччини заявив, що розраховує на участь США у захисті Гренландії.

Також глава МЗС Німеччини заявив про готовність його країни зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці.

Тим часом Дональд Трамп сказав, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

Раніше президент США допустив, що Вашингтону "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.