Президент США Дональд Трамп знову повторив, що не хоче допустити, щоб Гренландію захопили Росія чи Китай, а також зазначив, що острів не має власної оборони.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент стверджує, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

"А захист Гренландії в основному складається з двох собачих упряжок. Ви це знаєте? Ви знаєте, що є їхнім захистом? Дві собачі упряжки. Тим часом російські есмінці та підводні човни, а також китайські есмінці та підводні човни знаходяться повсюди", – сказав Трамп.

Він також додав, що США не можуть допустити, щоб Гренландію захопили РФ або Китай.

Коли його спитали, як взяття під контроль Гренландії вплине на НАТО, Трамп відповів: "Якщо це вплине на НАТО, то вплине. Але, знаєте, вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Водночас Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.