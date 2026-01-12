В Испании предлагают создать "коалицию решительных" за защиту Европы

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил создать "коалицию решительных" в рамках ЕС для продвижения проекта совместной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

На фоне операции США в Венесуэле и угроз Гренландии и Дании, глава МИД Испании предложил создать "коалицию решительных", которая будет заниматься созданием европейской армии с миссией сдерживания.

"Европа должна перестать говорить и начать действовать, четко дав понять, что она будет иметь место за столом переговоров с крупными державами", – сказал министр, добавив, что "многие" страны ЕС разделяют предложения Испании.

Альбарес подчеркнул, что потенциальную работу этого формата не должны замедлять страны, которые не желают в нем участвовать.

Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал прекратить "давление" на Гренландию и сказал, что Испания готова укреплять безопасность арктического острова.

"Если вокруг Гренландии или в Арктике есть элементы или ситуации, которые могут поставить под угрозу безопасность Атлантики, я уверен, что мы все можем это проанализировать, и если безопасность нужно усилить, она будет усилена", – сказал министр.

В то же время Альбарес отметил, что не рассматривает нападение США на Гренландию, даже гипотетически.

Напомним, канцлер Германии заявил, что рассчитывает на участие США в защите Гренландии.

Также глава МИД Германии заявил о готовности его страны внести больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Между тем Дональд Трамп сказал, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

Ранее президент США допустил, что Вашингтону "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.